Hamilton denuncia anonima | Ferrari rovinata

Leggi su Sportface.it

Arriva la verità sulla squalifica di Lewisin Cina: la, c’è unache sta facendo discutereIl Mondiale del 2025, quello che sulla carta doveva segnare la svolta e il ritorno alla vittoria dellacon l’ingaggio di un pezzo da novanta come Lewis, è iniziato nel peggior modo possibile per le due “rosse” con un deludente debutto in Australia e l’incredibile doppia squalifica in Cina. Un prologo disastroso a cui si spera farà seguito una ripresa nelle prossime tappe.I motivi che hanno portato allo stop siache Leclerc sono clamorosi e diversi tra loro e questo, se possibile, aumenta ancor di più i dubbi su cosa stia succedendo nella scuderia di Maranello. Anche perché ciò ha cancellato i punti conquistati in gara dai due rappresentati del team che pur non essendo una vittoria o un podio sono pur sempre punti.