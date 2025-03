Game-experience.it - Halo: The Master Chief Collection in arrivo su Nintendo Switch? Microsoft potrebbe portare dei singoli giochi

Leggi su Game-experience.it

Le voci su un possibiledi: Thesusono tornate a circolare con più forza che mai. Secondo il giornalista Tom Warren, ospite del podcast The Xbox Two,starebbe effettivamente lavorando a un porting della saga su console, ma con una precisazione importante: non si tratterebbe dell’intera collezione, bensì dicapitoli selezionati. Questo dettaglio cambia le prospettive, lasciando aperte molte domande su qualiverranno scelti e su quale hardware verranno pubblicati.Ricordiamo che lainclude: Combat Evolved,2,3,3: ODST,Reach e4. Secondo Warren,decidere di escludere alcuni di questi titoli, con3: ODST come possibile candidato all’omissione, dato il suo status di spin-off.