Movieplayer.it - Halle Berry e la vittoria agli Oscar: "Ha avuto realmente importanza per le attrici di colore?"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha commentato la sua, condividendo le sue perplessità sull'del premio assegnato dall'Academy.è ancora l'unica attrice nera ad aver vinto unnella categoria come Migliore Attrice Protagonista nella storia dei premi assegnati dall'Academy e ha ora condiviso la sua opinione sulla situazione. La star del cinema aveva conquistato l'ambita statuetta grazie al film Monster's Ball nel 2002 e ha parlato di quanto accaduto in occasione del documentario Number One on the Call Sheet, prodotto per Apple TV+. Le riflessioni diParlando della sua storicaha dichiarato: "Mi ha costretta a chiedermi, importava? Hacambiato qualcosa per le donne di? Per le .