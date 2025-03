Padovaoggi.it - Hackaton, ma non solo: il Club Dii lancia il suo primo Innovation Contest

Leggi su Padovaoggi.it

Un, un programma di accelerazione, una summer school, un Hackathon, colazioni di networking, supporto agli studenti per progettare la propria carriera: sono alcuni degli appuntamenti del ricco programma per il 2025 diDII, il progetto nato l’anno scorso in sinergia tra il.