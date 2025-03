Ilnapolista.it - Ha ragione Conte: questo Napoli sta facendo passare per normale ciò che normale non è

Dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina per 2-1,disse ai giornalisti: “la squadra stapercio? chenon e?. Merito ai ragazzi e al lavoro che stiamo”.Si riferiva al rendimento della squadra e alla posizione in classifica nonostante i tanti infortuni e il mercato deludente di gennaio, certo, ma a ben pensarci non è solo sotto quegli aspetti chenon è.Tanto per cominciare ilè secondo in classifica. Può sembrare abbastanzaa chi ha iniziato a tifarenegli ultimi 20 anni, ma solo 8 volte gli azzurri nella loro storia hanno chiuso il campionato al secondo posto. Due volte consecutive con Maradona, quattro volte nell’era De Laurentiis (Mazzarri, due volte Sarri e una volta Ancelotti). Per gli altri due piazzamenti d’onore bisogna risalire alle stagioni 1967/68 e 1974/75.