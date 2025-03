Ilgiorno.it - Guignard-Fabbri d’incanto. E dai Mondiali di Boston escono nove pass azzurri

Al TD Garden dil’inno italiano non è mai risuonato, eppure il bilancio deidi Pattinaggio di figura è più che positivo grazie a una medaglia di bronzo e diverse carte olimpiche conquistate. La rassegna era infatti qualificante per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra torna dagli Stati Uniti con duenel singolo maschile, uno nel femminile, due per le coppie di artistico e uno per le coppie di danza, per un totale dipattinatori. La nazionale italiana potrà pure sperare di aggiungere alla spedizione olimpica anche una seconda coppia di artistica: in Cina, a Pechino, dal 17 al 21 settembre, sono in programma le qualificazioni, in cui torneranno in gara, dopo diversi anni, anche gli atleti russi. Inon sono nominali e le decisioni finali verranno prese a ridosso delle Olimpiadi e in base al ranking e alle valutazioni che spettano alla FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio).