Guido Crosetto e i due decreti di pignoramento per i conti di una casa a via Margutta e un hotel

Leggi su Open.online

Il ministro della Difesaaveva detto al Corriere della Sera che bisognava confrontare redditi e patrimoni di politici e burocrati per avere delle sorprese. Il quotidiano Domani scrive che proprioha contratto debiti per 100 mila euro in alberghi e appartamenti privati. Ed è stato oggetto di pignoramenti. Il 27 marzo 2013 ne ha ricevuto uno con decreto ingiuntivo per 42 mila euro. Arrivato dai proprietari di un appartamento in viaa Roma. A quel decreto è seguita l’ipoteca giudiziale nei confronti di unadia Cuneo. Tra interessi, spese, tasse, costi legali e «canoni successivi fino al rilascio (22 maggio 2014)» la cifra è diventata di 160mila euro. L’ipoteca iscritta è stata cancellata solo due anni più tardi, nel settembre 2016, come si legge nell’atto catastale.