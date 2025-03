Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Iddu - L'ultimo padrino, Lunedi 31 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

31sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15 (e dalle 21.45 su SkyDrama HD),- L'di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza racconta la caccia all'grande latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. L'ex sindaco Catello, condannato per collusione, decide di collaborare con i Servizi Segreti per catturarlo. Un dramma avvincente ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. Su SkyDue HD alle 21.15, Ladyhawke è un cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Una struggente fiaba d’amore dove un diabolico sortilegio impedisce a due innamorati di stare insieme.