Dilei.it - Guida allo stile dark coquette: cosa è e quali capi scegliere

Leggi su Dilei.it

Era soltanto un anno fa quando si iniziava a lasciarsi incantare ed insieme sedurre da leziosidi matrice ultrafemminile, adorni di pizzi e merletti in ogni dove, a fare di chiunque li indossasse una graziosa quanto letale femme fatale in vesti apparentemente innocue.Si trattava di una gentil moda a tutti gli effetti, intrisa di romanticismo e dunque anche del retrogusto nostalgico che ne deriva, riferito all’età dell’innocenza ma con la medesima e singolare malizia della Lolita di Vladimir Nabokov: stava nascendo quella che oggi noi tutti conosciamo come estetica.Non si parlava puramente d’immagine, bensì di unodi vita in richiamo all’eleganza retrò e con lei l’estetica bon-ton a contrassegnarla. I principali riferimenti a generarla spaziavano dalla giovane protagonista dell’ra ritenuto scabroso romanzo alla Marie Antoinette di Sofia Coppola, sfiorando di tanto in tanto le mise di Liv Tyler in Io bda sola.