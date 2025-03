Lanazione.it - Guglielmo Moretti ha dipinto la Rotella della Coppa del Presidente, Competizione di Tiro con la Balestra

Arezzo, 31 marzo 2025 – Sabato 29 marzo 2025 al Campo dicoperto "Palafreccia" allo Stadio Tevere a Sansepolcro si è svolta la “del" gara dicon la. Classificato al terzo posto Enzo Cestelli, al secondo Simone Carbonaro che sono stati premiati con medaglia mentre al primo posto si è classificato Alessandro Tizzi al quale è andata la medaglia, lae ladipinta dal giovanissimo artista; pittore tredicenne,(classe 2011 residente a San Giustino) segue l'attività di pittura pomeridiana del Collegio Regina Elena INPS, condotta da Michele Foni nell'ambitoquale ha lavorato per questo progetto. "C'è il Cervone serpente italiano e laprotagonista. Il tema floreale medievale è per ricordare che non è una rappresentazione moderna dei nostri tempi ma è da parecchio tempo che si tira con lae ho voluto rappresentare il serpente perche come la freccia tira al bersaglio anche il serpente va dritto alla preda - ha detto il giovane artista- ho voluto fare delle sfumature tra il viola e l'azzurro per dare un colpo di luce allae sul serpente, per ottenere lo stesso effetto ho lavorato con i colori crema e caffè".