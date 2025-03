Guerra in Ucraina media | Zelensky pronto a elezioni già in estate in caso di cessate il fuoco

Leggi su Open.online

L’potrebbe andare al voto già quest’. Il presidente ucraino Volodymyravrebbe dato istruzioni al suo team di organizzazione lepresidenziali dopo ililcompleto, che gli americani ritengono di poter imporre entro domenica 20 aprile, giorno in cui quest’anno coincide con la Pasqua ortodossa e cattolica. A rivelarlo è l’Economist. La prima conferma potrebbe arrivare intorno al 5 maggio, giorno della scadenza per il voto parlamentare sull’estensione della legge marziale. Si tratta di un passo fondamentale per avviare il processo elettorale in. Le fonti differiscono sulla tempistica esatta, ma la maggior parte afferma chestia pensando al voto già in. La legge – scrive la rivista d’informazione politico-economica – richiede almeno sessanta giorni per la campagna elettorale, quindi l’ipotesi potrebbe ricadere a inizio luglio.