Dayitalianews.com - Guasto tecnico sull’alta velocità Roma-Napoli: ritardi fino a 90 minuti

Leggi su Dayitalianews.com

La notizia è stata diffusa da Ferrovie dello Stato, spiegando che i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.Nuovosulla linea dell’altaoggi, 31 marzo. Lo ha reso noto Ferrovie dello Stato segnalando che la circolazione è fortemente rallentata, cona 90. “L’intervento dei tecnici di Rfi è ancora in corso, seguiranno aggiornamenti”, si legge in una nota.L’inconvenientesulla linea è iniziato alle 6.44 in prossimità di Salone, nelle vicinanze della stazionePrenestina. Nel tratto interessato i treni sono deviati su percorsi alternativi.L'articoloa 90proviene da Dayitalianews.