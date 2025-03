Guasto a linea Av ritardi Roma-Napoli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.55 Circolazione rallentata esui treni ad Alta velocità, nel tratto laziale. Untecnico sulla, spiega Ferrovie in una nota, e tecnici Rfi già al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta. I treni Alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza. Al momento alla stazione diTermini registranofino a 90 minuti, in crescita.