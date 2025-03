Guarda che schifo Igiene al Grande Fratello imbarazzo fino all’ultimo | E siete donne…

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quasi sette mesi dopo la prima apertura della porta rossa si spegneranno le luci della casa del. Lunedì 31 marzo il pubblico si lascerà alle spalle una delle edizioni più lunghe della storia del reality-show di Canale 5, ovviamente dopo aver scoperto il nome del vincitore. I sondaggi, le ipotesi e le previsioni si sprecano in queste ore e cambiano di continuo.Ma secondo il sentiment generale, a giocarsela potrebbero essere Zeudi e Helena. Le due del resto possono contare sul supporto di tantissimi fan, i cosiddetti gruppi delle Zelena e degli Helevier, ma non sono comunque da escludere possibili colpi di scena a favore di Lorenzo, Jessica o di una tra Chiara e Mariavittoria, che sono tuttora in sfida al televoto.Leggi anche: “Io qui ho finito”., Lorenzo prepara la valigia e informa tutti in confessionaleGF, Zeudi lo dice sottovoce: asfaltata dal pubblicoInsomma, i giochi sono più che aperti anche se mancano poche ore alla proclamazione da parte di Alfonso Signorini.