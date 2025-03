Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2025, parte la nuova stagione

Ilè un campionato dedicato ai possessori di Porsche, sia stradali che da competizione, che desiderano misurarsi sui più prestigiosi circuiti italiani. Organizzato in sei tappe, il campionato offre un’esperienza unica per gli appassionati del marchio tedesco, combinando competizione e passione in un contesto amichevole e professionale. Nel primo fine settimana di aprile prenderà il via la.Calendario delle Gare:Round 1: Mugello – 5 e 6 aprileRound 2: Monza – 3 e 4 maggioRound 3: Red Bull Ring – 6 e 7 giugnoRound 4: Misano – 21 e 22 giugnoRound 5: Vallelunga – 13 e 14 settembreRound 6: Imola – 3, 4 e 5 ottobreVedremo in pista diversi piloti che difenderanno i colori di Ebimotors, come De Ambroggi su GT3 Cup serie 991, e Valessina e Giorgi su 992.