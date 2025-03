Quotidiano.net - Gruppo Beyfin. Sviluppo verde con “beneficio comune“

Leggi su Quotidiano.net

IL RICAMBIO GENERAZIONALE è al centro dellodel paese. La stragrande maggioranza delle imprese italiane, infatti sta vivendo o ha già vissuto il passaggio da una generazione all’altra. E’ il caso anche diche si occupa da anni della distribuzione di energie e carburanti, oltre che di ascolto e sostegno dei territori. "E’ ciò che ha contraddistinto l’operato di mio padre, fondatore di, Luciano Niccolai", dice oggi la figlia Beatrice Niccolai (nella foto sotto). Proprio lei, Beatrice oggi è saldamente alla guida del, come amministratrice delegata. Ha raccolto il testimone, racconta. Il suo è un impegno sul fronte del business e su quello della responsabilità sociale. Da questi valori sono nate due idee, quella di trasformare l’azienda in Società Benefit, ad inizio 2022 e quella di far crescere, "consapevolmente", sottolinea l’amministratrice delegata, anche come soggetto sociale: "Per me non è facile parlare del mio babbo (Luciano Niccolai, fondatore prima di Etruriagas, poi di, ndr.