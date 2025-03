Corrieretoscano.it - Grosseto in festa per l’insediamento del nuovo vescovo Berardino Giordano

Leggi su Corrieretoscano.it

– Insediamento davanti a una folla di fedeli per ildi, Bernardino. Fedeli arrivati un po’ da tutta la Maremma ma anche da Saluzzo, città di nascita dele da Loreto dove è stato vicario generale della delegazione pontificia per sette anni. Vista l’affluenza in piazza Dante, davanti alla cattedrale di San Lorenzo, è stato posizionato un maxischermo per assistere alla funzione.Il percorso di avvicinamento alla cattedrale è partito da Roselle, poi è passato dall’ospedale della Misericordia e dal carcere di via Saffi. Da Porta Corsica, infine, l’ingresso in città e il cammino verso la cattedrale dove era atteso daluscente Giovanni Roncari, dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dal presidente della Provincia Francesco Limatola, dalla prefetta Paolae dalle autorità civili e militari.