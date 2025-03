Quotidiano.net - Groenlandia, il premier replica duro a Trump: “Gli Usa non otterranno la Groenlandia, è nostra”

Copenaghen, 30 marzo 2025 - "Voglio essere chiaro: gli Stati Uniti nonla. Non apparteniamo a nessun altro. Siamo noi a determinare il nostro futuro". Così il neoelettodell’isola Jens-Frederik Nielsen ha respinto su Facebook le minacce degli Stati Uniti di prendere il controllo del territorio artico. "Non dovremmo reagire per paura. Dovremmo reagire con calma, dignità e coesione", ha affermato Nielsen. Bisogna chiarire ache laappartiene solo ai suoi abitanti, ha scritto. "Era così ieri. E' così oggi. Ed è così che sarà in futuro", ha aggiunto. Laappartiene ufficialmente al regno di Danimarca, ma decide in modo indipendente sulla maggior parte delle sue questioni politiche. Gli affari esteri e la difesa sono gestiti dal governo di Copenaghen.