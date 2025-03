Notizieaudaci.it - Grave ma stabile il 16enne Lorenz accoltellato a Frascati per una felpa

Il giovanein piazza Guglielmo Marconi da un 15enneIlM.sabato sera in piazza Guglielmo Marconi aresta ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Tor Vergata di Roma. Il minorenne è in stato di incoscienza fin dal momento del suo ricovero e, quindi, non è stato possibile per gli investigatori, poterlo ascoltare. Ilsottoposto ad un delicato intervento chirurgicoIl, già sabato 29 marzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e, a distanza di quasi 48 ore, la condizione è stata definita “stazionaria nella sua gravità”. Intanto gli investigatori dei carabinieri e della polizia che lavorano all’unisono, hanno rintracciato nelle ore successive al ferimento, il presunto aggressore.