Grave incidente al piazzale Donatello, tre feriti

Firenze, 31 marzo 2025 –stradale poco dopo le 23 di domenica 30 marzo a Firenze, all’altezza di. Nel sinistro, che ha coinvolto anche uno scooter, sono rimaste ferite tre persone: un 40enne è stato portato al pronto soccorso di Careggi in codice rosso, sempre a Careggi sono stati portati altri duema in codice giallo: si tratta di un uomo di 40 anni e di una donna di 31. Per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia municipale è stato necessario chiudere al traffico un tratto del viale Antonio Gramsci, il ramo che dava verso piazza Beccaria. Lu.Bo.