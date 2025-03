Grandinate, quasi 5 milioni di rimborsi per il Saronnese

Leggi su Ilnotiziario.net

Ammontaa 5di euro il totale deiassegnati dalla Regione Lombardia alper ledel luglio 2023. In totale, in questa zona che è stata la più colpita del Varesotto, sono state presentate 1048 richieste di risarcimento per i danni ai tetti e strutturali. Ebbene, la cifra stanziata è .