"Grande Fratello", un video misterioso anticipa il vincitore: di cosa si tratta

News tv. A poche ore dalla finale del "Grande Fratello", un video virale sta facendo discutere i fan del reality. La clip, diffusa sui social, mostra Zeudi Di Palma come vincitrice dell'edizione 2025, sollevando interrogativi sulla sua autenticità: semplice montaggio dei fan della giovane o spoiler involontario? Fino a pochi giorni fa, Zeudi era considerata la favorita per la vittoria. Tuttavia, Helena Prestes ha recentemente guadagnato terreno, superandola grazie a una rimonta sorprendente.