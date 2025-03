Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta: gelo in studio

La finale del2025 ha regalato uno dei momenti più clamorosi e discussi dell’intera edizione:, dopo una settimana fuori dalla Casa, è rientrata per comunicare ala fine della loro relazione nata proprio all’interno del reality. Un confronto acceso, emozionante e a tratti doloroso, che hato il pubblico e lo stessosenza parole. L’ex velina ha scelto di chiudere con parole durissime, sollevando dubbi e accendendo il dibattito tra i fan.entra in casa e rompe il silenzioAppena entrata nella Casa,ha chiesto di parlare con. Il finalista, visibilmente emozionato, non si aspettava affatto quello che stava per succedere. “Per me è stata una settimana difficile”, ha esordito la ballerina, spiegando come l’uscita le abbia permesso di vedere le cose con maggiore lucidità e rivedere profondamente la loro storia.