Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila Gatta assente dalle prove della finale: il mistero si infittisce

Leggi su Movieplayer.it

non ha preso parte allegeneralidel, alimentando i rumor sul suo stato d'animo. Le voci parlano di un possibile addio a Lorenzo e di rivelazioni shock. Lunedì 24 marzo, durante la semidelha perso il ballottaggiocontro Helena Prestes ed è stata costretta a lasciare la Casa più spiata d'Italia. L'ex velina di Striscia la notizia deludendo le aspettative dei fan, non è ancora tornata sui social, nemmeno per sostenere Luciano Spolverato. L'assenza digeneraliSecondo alcune indiscrezioni, la ballerina ieri non avrebbe partecipato allegeneralidel reality show. I gieffini in queste ore stanno provando le coreografie che dovranno eseguire stasera, giornodel reality show di Canale 5 che .