Grande Fratello scoppia il putiferio su Javier a poche ore dalla finale

Il celebre reality shownon smette mai di stupire. Aoretanto attesa, si accendono i riflettori suMartinez, il pallavolista argentino che ha deciso di rompere gli indugi con dichiarazioni che hanno scosso il pubblico. La casa si trasforma così in un’arena di rivelazioni che promettono scintille. Le presunte dichiarazioni di, fatte ieri durante un incontro con i fan, hanno fatto il giro del web. Secondo quanto riferito, il finalista avrebbe confidato dettagli sorprendenti su quanto accadrà stasera nella puntatadel. Durante le prove per un balletto guidato dal coreografo Enzo Paolo Turchi,avrebbe sganciato una vera e propria bomba, lasciando il suo pubblico senza parole. Un post su «X» ha riportato cheavrebbe parlato di misure di sicurezza eccezionali per sé e Tommaso, a causa delle “Zelena”, un gruppo di fan particolarmente critico nei loro confronti.