Anticipazionitv.it - Grande Fratello, paura per i concorrenti: finale blindata e misure di sicurezza

Ladel2025 non è solo un evento televisivo, ma un vero e proprio caso sociale. A poche ore dalla diretta su Canale 5, l’attenzione si è spostata dal destino dei finalisti alla gestione dell’ordine pubblico. Secondo le indiscrezioni più accreditate, Mediaset avrebbe predispostodisenza precedenti per proteggere alcuni exda possibili aggressioni da parte di fan particolarmente accesi. Guardie del corpo, auto blindate e vigilanza aumentata: ecco il retroscena che sta facendo discutere il web.Fandom agguerriti, la tensione sale alle stelleQuestadelè una delle più agitate di sempre. Non tanto per quanto accade dentro la casa, ma per il comportamento estremo dei fandom. Alcune tifoserie si sono trasformate in vere e proprie “milizie digitali”, protagoniste di attacchi online, minacce e insulti ai danni di exe finalisti.