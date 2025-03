Movieplayer.it - Grande Fratello, Pamela, Ilaria ed Eleonora tornano alla vita reale: che lavoro fanno le Non è la Rai?

Leggi su Movieplayer.it

Le tre ex ragazze di Non è la, dopo la partecipazione all'ultima edizione del, sono state ospiti di Silvia Toffanin. Ecco cosa hanno raccontato, tra presente e futuro lavorativo.Galassi,Petrarolo edCecere sono state concorrenti dell'ultima edizione del. Il reality si concluderà questa sera, dopo ben sei mesi di messa in onda. In attesa di scoprire chi si aggiudicherà questa edizione, il trio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Cosa aspetta le tre ex ragazze di Non è la, dopo essere tornate sul piccolo schermo a distanza di tanto tempo? Delle tre, al momento solo la Petrarolo sembrerebbe puntare al mondo dello spettacolo. Ecco cosa hanno detto. Petrarolo, Cecere e Galassi: cosaadessoPetrarolo infatti, ha ammesso scherzando .