Tvzap.it - “Grande Fratello”, Lorenzo Spolverato furioso nella notte: la scena è surreale (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, follia di: la– La tensioneCasa del “” raggiunge livelli inaspettati a poche ore dalla finale., noto per il suo carattere deciso, è stato protagonista di un acceso confronto con la produzione del reality in onda su Canale 5. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, crollo improvviso di Helena: Mariavittoria e Jessica la trovano in lacrimeLeggi anche: “Verissimo”, il commosso ricordo di Roby Facchinetti: “Non si meritava questo”“”,: lafuori di séCasa più spiata di Italia. Il motivo? Una playlist musicale non di suo gradimento. Secondo quanto riportato da «Caffeina Magazine», il modello avrebbe intimato agli autori: “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta”.