Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e quello strano monologo in giardino: era rivolto agli autori?

Leggi su Movieplayer.it

esce di scena alcosì come lo ha vissuto per sei mesi nel reality: senza mezze misure, con unapparentemente sconclusionato che potrebbe essere per gli. Ci siamo, per ilè finalmente arrivato il giorno della finale (in onda stasera su Canale 5 dalle 21:30), ma non sarebbe stato possibile chiudere, naturalmente, senza l'ennesimo atto di. Il concorrente più discusso dell'edizione ha infatti "regalato", durante la notte, undavvero sui generis, al centro del, che è diventato ormai il luogo prescelto per le sue "esibizioni". "Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico": cosa ha dettoinL'ennesimo momento difficile del modello milanese è iniziato quando in casa ha cominciato a suonare una canzone a lui sgradita.