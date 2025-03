Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della finalissima

Mancano ormai pochissime ore a quella che sarà l’ultimissima puntata di.Il reality show condotto, anche quest’anno da Alfonso Signorini, con il supporto delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, è arrivato alla sua fase finale. Questa sera infatti, in prima serata su Canale 5 alle 21.40 circa andrà in onda l’attesissima finale diche vedrà eletto il vincitore assoluto.Attualmente in Casa i finalisti: Lorenzo Spolverato (unico uomo), Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi. A loro si aggiungerà una quinta finalista tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Per loro infatti è in corso un televoto che si chiuderà proprio durante la finale. Ma cosa accadrà questa sera in onda? Qui di seguito ledi ciò che vedremo durante l’ultima puntata di:Dopo 197 giorni di permanenza all’internoCasa, segnati da un intenso susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momentofinale.