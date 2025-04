Bubinoblog - GRANDE FRATELLO, LA FINALE: SIGNORINI CHIUDE TRA SORPRESE E MOMENTI EMOZIONANTI

Lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso.Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un intenso susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momento della.A concorrere per la vittoria sono quattro partecipanti: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi. Chiara e Mariavittoria, invece, sono le protagoniste del televoto che determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti.Nel corso della serata non mancherannoche accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso: un’occasione per vivere le ultime fasi di questa esperienza.