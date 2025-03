Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi tenta la “fuga”: chiesta la squalifica

A pochissime ore dalla finale delè scoppiata una piccola bufera. La protagonista è, una delle sei finaliste del reality, che si è resa protagonista di un gesto clamoroso. La cantante ha infatti cercato di forzare la porta-finestra per uscire dalla stanza in cui i concorrenti erano stati momentaneamente chiusi. Una scena che ha portato a un intervento immediato degli autori e a una sonora sgridata.: il gesto dispiazza tuttiMentre nel giardino si preparavano le impalcature per l’atto conclusivo dello show, i finalisti sono stati chiusi in una stanza per evitare spoiler o interferenze. Tuttavia,ha manifestato una forte insofferenza per quella situazione e ha deciso dire una vera e propria “evasione”.