Isaechia.it - Grande Fratello, Javier Martinez confessa: “Ecco cosa farò con Helena subito dopo la finale”

Ilè ormai giunto alla fine: questa sera, infatti, andrà in onda ladel reality show condotto da Alfonso Signorini (QUI le anticipazioni) e scopriremo chi tra gli inquilini ancora nella Casa conquisterà la vittoria.Tra coloro che si giocano lac’è anchePrestes, la quale proprio questa sera potrà finalmente riabbracciare il fidanzato, che in questi giorni si è lasciato andare a svariate dediche nei suoi confronti (ve ne abbiamo parlato QUI). Il pallavolista, nel corso di una diretta social con Gessica Notaro, ha anche svelatofarà non appena la fidanzata uscirà dal reality, come riportato da Biccy.it:Chefaccio lunedì notte quando esce? Vinca, non vinca, non importa, la primache faccio lunedì è dir e’ok ragazzi noi due andiamo in camera’.