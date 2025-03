Latuafonte.com - Grande Fratello, Javier grande passo con Helena: “Cerca casa, preso un anello”

Leggi su Latuafonte.com

Ebbene sì, dopo ilMartinez starebbendoper andare a convivere conPrestes. Non solo, la nuova indiscrezione, che arriva prima della finale di questa 18esima edizione, parla anche di unche l’argentino avrebbe deciso di regalare alla sua regina. Tra loro è nata lentamente una storia d’amore che sta appassionando tantissimi telespettatori.non ha ceduto alle strategie, ma ha preferito seguire il cuore, pur sapendo di mettersi contro un fandom, che ora tifa solo per Zeudi Di Palma, abbastanza agguerrito. Oraè pronto a fare unimportante con la modella brasiliana.per vivere con, haunLeggi anche:come funzionano i televoti in finale: quando vengono sommati i votiLeggi anche:sondaggi vincitore tra, Zeudi, Lorenzo, Jessica, Mavi, ChiaraPer la seconda volta,edsono rimasti separati per una settimana.