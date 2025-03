361magazine.com - Grande Fratello, il gran finale: rumors di una “vittoria a tavolino”

Oggi, Lunedì 31 marzo, si chiude l’edizione più lunga di sempre. Ultimi colpi di scena o ennesimo copione già scritto?Dopo 197 giorni di drammi, strategie e teatrini più o meno credibili, il “” chiude i battenti con la finalissima in onda lunedì 31 marzo su Canale 5. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi al suo fianco, guiderà l’ultima puntata, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti del pubblico.Finalisti e strategie: chi ha giocato meglio?A contendersi lasono rimasti in quattro: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi. Ma manca ancora un tassello: il televoto tra Chiara e Mariadecreterà l’ultimo finalista. Chi riuscirà a guadagnarsi un posto sul podio e chi, invece, dovrà arrendersi a un passo dalla meta?Se c’è una cosa che questa edizione ha insegnato è che il pubblico non perdona le strategie troppo scoperte, ma neanche premia chi si nasconde.