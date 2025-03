Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena e Javier: un amore nato nella casa | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alsi parla die del loroall’interno della. Da amici a complici con i due che si sono fatti importanti promesse per il futuro.: “non vediamo l’ora di viverci fuori”delsi parla di. Unnel tempo tra i due che ora sono innamorati e pronti a viversi anche una volta usciti dalla. Alfonso Signorini domanda adcomesia riuscita a conquistarla. La modella brasiliana racconta: “lui mi dice delle cose che mi sorprende e disarma. Non vedo l’ora di vivere con lui fuori perchè qui è diverso, io mi rimango senza parole. A me piace che lui è misterioso, io sono molto riservata, ma in realtà quello che voglio è serenità. Lui sa di tutto di me, delle mie fragilità, questo per me è perfetto.