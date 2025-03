Latuafonte.com - Grande Fratello finale sondaggi televoti in diretta: chi vince il 31 marzo 2025

Leggi su Latuafonte.com

Siamo ormai alle battute finali con gli ultimidel, che porteranno all’elezione del vincitore o della vincitrice di questa edizione. A sfidarsi per la vittoria, lunedì 31, sono Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e . Quest’ultima ha trionfato al televoto aperto durante la semi, diventando stasera la quinta finalista. Nel corso dellavengono aperti piùflash ine qui di seguito ecco tutti iper scoprire chirà alla fine.primo televoto flash: Helena vs Zeudi Leggi anche:come funzionano iin: quando vengono sommati i votiDopo l’eliminazione di Mariavittoria Minghetti a inizio puntata di e l’elezione di Chiara Cainelli come quinta finalista, sono finite al primo televoto flash delladelFratrello Zeudi Di Palma ed Helena Prestes.