Anticipazionitv.it - Grande Fratello finale 31 Marzo 2025, chi vince: le quote parlano chiaro

Sarebbe già stato deciso il vincitore del, almeno quanto trapela dalleaggiornate al giorno della finalissima di stasera 31. Dal 16 settembre 2024 ad oggi sono passati oltre sei mesi. Un percorso lungo, fatto di emozioni, alleanze, litigi e strategie. In corsa per la vittoria ci sono sei quattro finalisti: Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma. A questi si aggiungerà una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, al televoto proprio per approdare alla. Il premioè di 50.000 euro, ma solo uno tra loro porterà a casa il titolo di vincitore.Helena Prestes è la favorita assoluta alla vittoria delFrateloSecondo leaggiornate degli scommettitori, la favorita per la vittoria è senza dubbio Helena Prestes.