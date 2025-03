Tvzap.it - “Grande Fratello” chiude i battenti: chi sono i finalisti e il favorito

News TV. Dopo sei mesi di permanenza nella Casa, ilè pronto a incoronare il suo vincitore. L'attesa è alle stelle per l'ultima puntata di questa edizione, una delle più discusse – e non sempre in positivo – della storia del reality. Ma prima di conoscere chi porterà a casa il montepremi da 100.000 euro, i telespettatori dovranno decidere l'ultimo finalista attraverso un televoto infuocato.L'ultimo posto in finalePrima del gran finale, resta ancora un posto disponibile tra i. La sfida è tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, due concorrenti che hanno lasciato il segno nel reality.