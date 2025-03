Notizieaudaci.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il suo pronostico senza filtri: ‘Vincerà la predatrice per eccellenza’

A poche ore dalla finale del, il dibattito sui possibili vincitori si infiamma. Tra le opinioni più taglienti, spicca quella di, che non ha mai risparmiato giudizi diretti epeli sulla lingua nel corso di questi sei mesi di reality. Ospite del format digitale di Alfonso Signorini, Boom, l’attrice ha espresso il suo, e come prevedibile, non ha mancato di accendere ulteriori polemiche.Helena, ha lavorato 24 ore su 24‘Durante l’intervista,ha tracciato un quadro chiaro dei finalisti, sottolineando come in un contesto come quello dela spuntarla sia quasi sempre il concorrente più strategico:“Ilè imprevedibile, ed è il suo bello. Veramente non si può sapere. In un acquario con tanti pesci vince il predatore o la