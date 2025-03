Tvzap.it - “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi demolisce Helena: scoppia la polemica a poche ore dalla finale

News Tv.. ?Nelle ultime ore, l’opinionista del “” ha espresso giudizi taglienti suPrestes, una delle concorrenti più discusse del reality. Durante una telefonata nel programma web “Boom”, condotto da Alfonso Signorini, laha letteralmente demolito la finalista del programma. Le sue dichiarazioni hanno ovviamente diviso il web. (Continua.)Leggi anche: “”, volano stracci tra Signorini e: cos’è successoLeggi anche: “Ti assisterò”., il gesto a sorpresa per una fan in grave difficoltà, le dichiarazioni aoreL’opinionistaè stata ospite nel programma web “Boom” di Alfonso Signorini. In una telefonata, l’attrice ha condiviso le sue previsioni sulla possibile vincitrice del “”.