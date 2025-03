Superguidatv.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini entra nella casa per un saluto ai finalisti | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Al via la finale del. Per l’occasionefa una sopresa ai quattroLorenzo, Jessica, Zeudi e Helena. A loro si aggiungerà anche un’altra finalista tra Mariavittoria e Chiara. Il conduttore, dopo aver fatto un lungo giroraggiunge iin passerella: “ci vuole un pò di sana follia per fare tutto questo, ma anche tanta forza per arrivare fino alla fine. Siete voi ad avercela fatta e dovete essere soddisfatti e fieri della vostra forza, godetevela tutta. E’ la vostra festa, ma anche la nostra festa, sono stati mesi intensi, divertenti, non sempre facili, ma ognuno di noi si porta aqualcosa che non dimenticherà mai. Che vinca il migliore”.Chi vincerà?Ecco il