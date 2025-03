Tpi.it - Grande Fratello 2024-2025: le anticipazioni e ultime notizie della finale di oggi, 31 marzo

Leggi su Tpi.it

: ledi, 31. Concorrenti, finalistiQuesta sera, 31, va in onda ladel, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo una lunghissima edizione. Chi sarà il vincitore? Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme chi sono i finalisti e tutte leI finalisti delsono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e soltanto una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Questedue si sfideranno nell’ultimo televoto eliminatorio in programma in quest’ultima settimana. I finalisti si contenderanno un montepremidi 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire.