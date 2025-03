Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, chi sarà il vincitore?

Anticipazioni finale di lunedì 31 marzo 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la finale del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un susseguirsi di emozioni e anche colpi di scena, è finalmente arrivato il momento dell’epilogo che proclamerà ildella 18° edizione.A concorrere per la vittoria sono quattro finalisti: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi. A loro, ad inizio serata, si aggiungerà una tra Chiara e Mariavittoria, le protagoniste del televoto aperto in semifinale.Nel corso della finale non mancheranno gli scontri ma anche le sorprese che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del percorso, fino allo spegnimento delle luci nella Casa e la vittoria di uno di loro in studio.