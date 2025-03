Grande festa a Prato per il Capodanno dell’Annunciazione

Leggi su Corrieretoscano.it

– In tantissimi si sono radunati il 30 marzo nel centro diper il2025. La manizione è stata istituita dal Consiglio regionale per commemorare il tradizionaletoscano che, fino al 1749, cadeva il 25 marzo in concomitanza con la.Unadi piazza slittata di una settimana rispetto a quanto programmato, a causa del maltempo. In tanti hanno affollato le strade e le piazze del centro per ammirare e applaudire gli oltre 1.500 figuranti di 55 gruppi storici provenienti da ogni parte della Toscana per portare un messaggio di buon auspicio attraverso i loro costumi, i loro colori, la loro storia. Alla testa del corteo cadenzato dai tamburi del Corpo dei 5 alletti comunali, il gonfalone del Comune con la sindaca Ilaria Bugetti, la giunta e una rappresentanza del Consiglio.