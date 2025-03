Governo Schlein | ogni giorno divisioni Tajani-Salvini e Meloni tace

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 mar. (askanews) – Leinterne al“sono all’ordine del. C’erano anche prima. Erano forse più bravi a nasconderle ma in questo momento la presidente del consiglio non riesce a esprimere una linea di politica estera chiara perché davanti allecostanti trada un lato edall’altro nel dubbio”. Così la segretaria del Pd Elly, a margine della visita allo stabilimento Arinox, gruppo Arvedi, a Sestri Levante. “Abbiamo visto addirittura nel Parlamento dove non sono stati in grado di scrivere un riferimento né alla difesa comune europea né al piano di riarmo della Von Der Leyen su cui hanno tre posizioni diverse”, ha evidenziato la segretaria. L'articoloproviene da Ildenaro.