Gone Girls | Il serial killer di Long Island la storia vera dietro la serie Netflix

: Ildi, lalaLa nuovadocumentaria di genere true-crime di: Ildi, disponibile sulla piattaforma dal 31 marzo, esplora uno dei casi dipiù noti d’America. Per anni, i brutali omicidi di diverse donne a, New York, sono rimasti irrisolti, con le forze dell’ordine che non riuscivano a trovare una pista. Nel 2023, tuttavia, la polizia ha finalmente arrestato e accusato un architetto di nome Rex Heuermann di quattro omicidi, continuando a indagare sul suo potenziale coinvolgimento nei casi rimanenti.LEGGI ANCHE: Le 23 migliori docucrime in questo momento suIl processo a Heuermann è previsto proprio per la fine di quest’anno e la docuesplora le fasi che hanno portato al suo arresto e contiene interviste a giornalisti, forze dell’ordine e familiari delle vittime e del presunto colpevole.