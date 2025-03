Ilfattoquotidiano.it - Gomez alla ministra Calderone: “Privacy? No, ha incarico pubblico, è la differenza tra regimi e democrazie”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, la laurea e l’università Link. Del caso hanno parlato il direttore delò Fattoquotidiano.it Petere il giornalista Thomas Mackinson in una diretta riservata agli abbonati al canale Youtube del Fatto Quotidiano. Durante la diretta,si è rivolto: “Violazione della? No, ricopre un, è latra”Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonatiL'articolo: “? No, ha, è latra” proviene da Il Fatto Quotidiano.