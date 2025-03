Oasport.it - Golf: Min Woo Lee resiste a Scheffler e vince a Houston

Vittoria di straordinaria importanza soprattutto personale per Min Woo Lee. L’australiano, con lo score di -20, fa suo il Texas Children’sOpen, penultimo evento prima del Masters, e sale così al numero 22 del ranking mondiale. Per lui un quarto giro da quattro birdie, un bogey (alla 16) e parecchi rischi, perché bisogna riconoscergli la bravura nell’aver saputo tenere a bada due giocatori che, normalmente, quando si accendono concedono ben poco.Parliamo tanto di Gary Woodland quanto di Scottie. L’ex campione Major e il numero 1 del mondo restano a un colpo di distanza da Lee, nonostante per Woodland ci sia finanche l’eagle alla 16 in mezzo a sette birdie e a quell’unico bogey alla 13 che gli impedisce di giocare il playoff sotto il cielo plumbeo di. Quando a, giro bogey free, nel quale però non bastano i quattro birdie consecutivi dalla 13 alla 16.