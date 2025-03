Golf Houston Open 2025 | vince Min Woo Lee Matteo Manassero chiude 39

Leggi su Sportface.it

Min Woo Lee ha vinto il Texas Children’s, torneo del PGA Tour di scena sul percorso del Memorial ParkCourse (par 70) di. Primo titolo sul circuito americano per il 26enne australiano, che aggiunge questo importante successo a una bacheca che comprende già due vittorie sul DP World Tour. Lee ha chiuso il torneo con un totale di -20 (66 64 63 67), riuscendo a resistere nell’ultima giornata alla prepotente rimonta del numero uno del mondo Scottie Scheffler. Lo statunitense ha infatti dato spettacolo con un giro in 63 risalendo fino al -19 insieme al connazionale Gary Woodland che ha addirittura chiuso in 62 colpi alla pari del finlandese Sami Valimaki che a sua volta è salito fino alla quarta posizione con -17.Quinto posto a -16 per un quartetto di giocatori composto dall’argentino Alejandro Tosti, dal canadese Taylor Pendrith, dallo statunitense Wyndham Clark e soprattutto dal nordirlandese Rory McIlroy.